За роки повномасштабної війни Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів до 35 млрд доларів, повідомив міністр оборони.

Україна та зацікавлені партнери докладають зусиль для розвитку спроможності виготовляти понад один мільйон снарядів щорічно. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, про це він сказав під час відеозвернення до міністрів оборони країн Європейського Союзу, які беруть участь у засіданні Ради ЄС за участі Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас.

"Основна тема - нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом 150 млрд євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір", - зазначив Умєров.

За словами міністра, українська зброя - це зброя Європи. Зокрема, за останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів (31 млрд євро) у 2025.

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"Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу", - додав Умєров.

На його переконання, підтримка української оборонної промисловості - це внесок у колективну безпеку всього континенту, бо SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах.

"Закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості", - наголосив Умєров.

Зокрема, йдеться про два напрямки. По-перше, це виробництво БПЛА:

"Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок - як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій".

Другий напрямок - виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

"У 2022 році Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості", - наголосив Умєров.

Також, за словами міністра, Україна відкрита до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, ППО, засоби РЕБ.

Зброя для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС забезпечують понад 50% від загальної потреби України в боєприпасах. Каллас, посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, зазначала, що загальна потреба України оцінюється у 2 мільйони снарядів.

На початку травня Зеленський заявив, що у цьому році Україна може отримати ще 1,8 млн снарядів у межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Він наголошував, що ініціатива Чехії працює блискуче. Ба більше, президент Чехії Петр Павел, перебуваючи в Україні, заявив, що завдяки чеській ініціативі співвідношення за снарядами між Україною та Росією на фронті зменшилося до 1:2.

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