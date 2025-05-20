Україна та зацікавлені партнери докладають зусиль для розвитку спроможності виготовляти понад один мільйон снарядів щорічно. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook, про це він сказав під час відеозвернення до міністрів оборони країн Європейського Союзу, які беруть участь у засіданні Ради ЄС за участі Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас.
"Основна тема - нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом 150 млрд євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір", - зазначив Умєров.
За словами міністра, українська зброя - це зброя Європи. Зокрема, за останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів (31 млрд євро) у 2025.
"Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу", - додав Умєров.
На його переконання, підтримка української оборонної промисловості - це внесок у колективну безпеку всього континенту, бо SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах.
"Закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості", - наголосив Умєров.
Зокрема, йдеться про два напрямки. По-перше, це виробництво БПЛА:
"Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок - як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій".
Другий напрямок - виробництво боєприпасів калібру 155 мм.
"У 2022 році Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості", - наголосив Умєров.
Також, за словами міністра, Україна відкрита до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, ППО, засоби РЕБ.
Зброя для ЗСУ
Як повідомляв УНІАН, у квітні Кая Каллас заявила, що країни-члени ЄС забезпечують понад 50% від загальної потреби України в боєприпасах. Каллас, посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського, зазначала, що загальна потреба України оцінюється у 2 мільйони снарядів.
На початку травня Зеленський заявив, що у цьому році Україна може отримати ще 1,8 млн снарядів у межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Він наголошував, що ініціатива Чехії працює блискуче. Ба більше, президент Чехії Петр Павел, перебуваючи в Україні, заявив, що завдяки чеській ініціативі співвідношення за снарядами між Україною та Росією на фронті зменшилося до 1:2.