Раніше Україна не публікувала відео застосування британських ракет.

З нагоди дня Повітряних сил України командувач ПС Микола Олещук опублікував відео, на якому, зокрема, показав момент пуску двох крилатих ракет британського виробництва Storm Shadow.

"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі", – підписав відео командувач Повітряних сил України.

На відео видно, що ракети були запущені з фронтового бомбардувальника Су-24. Видання Defense Express відзначає, що загалом відео використання Storm Shadow/SCALP обмаль і фактично єдине, що до цього часу було - це офіційне відео від розробника та виробника цих ракет - MBDA, з кадрами знятими ще наприкінці 90-х та на початку 2000-х років.

Storm Shadow в Україні: що треба знати

Напередодні новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow Збройними силами України. Таким чином було уточнено нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

Тим часом The Times повідомляли, що Росія змогла роздобути боєголовку британської крилатої ракети Storm Shadow, і тепер вивчає її. Зокрема, росЗМІ опублікувало відео, на якому нібито показано, як інженер оглядає неушкоджену боєголовку і описує її на камеру.

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