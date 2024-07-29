У британському парламенті заявили, що обладнання, надане Лондоном, призначене для захисту України.

Новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow Збройними силами України.

Як пише ukdefencejournal, це було підтверджено на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей, коли стосовно цієї теми торкнувся депутат від консерваторів Джеймс Картлідж.

"Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці... Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - відповів парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.

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Таким чином було уточнено нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

Як нагадало видання, президент Володимир Зеленський офіційно подякував Британії під час саміту НАТО у Вашингтоні за можливість атакувати ворожі об'єкти.

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав тоді голова держави у соцмережі Х.

Стармер наголосив, що використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву. За його словами, хоча ці боєприпаси призначені для оборонних цілей, остаточно Україна повинна визначити їхнє розгортання.

Використання Storm Shadow по РФ

Раніше у нового британського прем'єра Кіра Стармера не підтвердили дозвіл бити ракетами Storm Shadow по РФ. Там зазначили, що "ми надаємо військову допомогу для підтримки права України на самооборону від агресії РФ відповідно до міжнародного гуманітарного права". При цьому зброя, надана Великобританією, "призначена для оборони України".

Однак згодом, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

У The Times пояснили, чому виникла така заплутана ситуація. Прем’єр-міністр відразу після вступу на посаду запропонував послабити обмеження на використання британської зброї великої дальності Storm Shadow, що стало очевидною зміною політики.

Джерела в Міністерстві оборони заявили, що Велика Британія повинна була переконати Францію, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією та ще одним ключовим союзником НАТО, перш ніж вона зможе дозволити Україні запустити ракети по Росії. Вони підкреслили, що Велика Британія не в змозі самостійно діяти в такому питанні.

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