Процес передачі техніки може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії

Уряд Болгарії схвалив угоду між Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Як повідомляє видання БНР, комітет з питань оборони Болгарії погодив надання Україні 100 бронетранспортерів. Міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори з українською стороною та підписати угоду.

Йдеться про БТР радянського зразка, які Болгарія не використовувала, лише десятки років оплачувала обслуговування та зберігання. Машини будуть передані українській армії разом з озброєнням і запасними частинами.

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Також зазначається, що угода тимчасово застосовуватиметься з дати її підписання до набрання чинності після ратифікації Національними зборами.

Таким чином, сам процес передачі техніки може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії.

Передача БТР від Болгарії Україні

Болгарський парламент 21 липня підтримав передачу Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Згодом депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев заявив, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року, після остаточної ратифікації рішення.

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