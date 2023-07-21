Відзначається, що техніка понад 40 років припадала пилом на складі.

Депутати парламенту Болгарії підтримали передачу Україні бронетранспортерів. Бойові машини зберігаються на складах МВС країни

Болгарське інформагентство БГНЕС повідомил, що ЗСУ можуть отримати близько 100 бронетранспортерів. Дане рішення підтримали 142 народних депутати після "довгих та запеклих дебатів".

За словами депутата Івайло Мірчева, бронетехніку передадуть зі складів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. При цьому він вказав, що обороноздатність країни не постраждає, адже БТРи не потрібні.

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Передати Україні 100 БТР було запропоновано парламенту Болгарії ще 13 липня. Йдеться про бронетехніку, яка вироблялася в 60-х і 70-х роках й перебувала у віданні внутрішніх військ в 1980-х.

"Більше 40 років збирають пил на складах і несуть тільки витрати на їх охорону і утримання", – зазначив МІРЧЕВ.

Крім того, він вказав, що Болгарія могла б претендувати на компенсацію від США, якщо віддасть техніку, а отримані кошти дозволили б поліпшити обороноздатність болгарської армії.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні - головні новини

Президент Болгарії Румен Радев до повномасштабного нападу Москви на Україну відзначився скандальними завзяттями. Він говорив, що Крим нібито російський.

Після 24 лютого 2022 року політик виступав проти поставок зброї Україні. Хоча в перші місяці повномасштабної війни Софія віддала на потреби ЗСУ левову частку імпортних боєприпасів.

У липні 2023 року Радєв і зовсім звинуватив Україну в затягуванні війни.

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