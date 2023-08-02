Їх відправлять одразу після остаточної ратифікації.

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев заявив, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року.

Мірчев, який є одним з ініціаторів проекту, розповів деталі LIGA.net.

За словами болгарського депутата, остаточна ратифікація відправки БТР відбудеться на початку вересня, після чого техніку зможуть відправити в Україну. Ці БТР ніколи не використовувались, однак вони були вироблені у 1960-1970-х роках, а у 1980-х техніку зарахували до внутрішніх військ. Пізніше її відправили на зберігання на склади МВС.

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"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – додав Мірчев.

Сама ж Болгарія, надаючи Україні ці БТРи, сподівається на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Військова допомога Болгарії для України

Президент Болгарії Румен Радев до повномасштабного вторгнення РФ в Україну відзначився скандальними заявами. Зокрема, стверджував, що Крим нібито російський.

Після 24 лютого 2022 року Радев виступав проти поставок зброї Україні, хоча в перші місяці Софія віддала на потреби ЗСУ левову частку імпортних боєприпасів.

21 липня депутати парламенту Болгарії підтримали передачу Україні бронетранспортерів.

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