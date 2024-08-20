Україна є першою державою у світі, яка завершує комплектування Сил безпілотних систем, зазначив очільник Кабміну.

Кабінет міністрів сьогодні, 20 серпня, виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони. Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги", - сказав Шмигаль.

За його словами, у виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Держава вже законтрактувала 1 млн дронів, а 500 українських компаній виробляють БПЛА.

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Прем'єр-міністр також зазначив, що з ініціативи президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ був створений окремий рід військ - Сили безпілотних систем. Він підкреслив, що Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування.

У центрі уваги Сили безпілотних систем ЗСУ - що повідомлялося

У червні 2024 року герой України, полковник Вадим Сухаревський був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. До цього Сухаревський був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Пізніше полковник Вадим Сухаревський сказав журналістам, що система Сил безпілотних систем ЗСУ будується для залучення перевірених людей. Для нього дуже принциповим питанням є якість підготовки, а не кількість людей.

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