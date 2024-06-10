Сухаревський був одним із заступників Сирського.

Герой України, полковник Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

До цього Вадим Сухаревський був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Відео дня

Хто такий Вадим Сухаревський

Згідно з даними з відкритих джерел, Вадим Сухаревський народився у місті Берегове Закарпатської області. 39-річний військовий увійшов в історію російсько-української війни як ерший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

Крім того, Сухаревський є автором відомого гасла "Бачиш – стріляй", який нині часто можна побачити на шевронах чи навіть почути у піснях.

У 2022—2024 роках Вадим Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вона брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.

Вас також можуть зацікавити новини: