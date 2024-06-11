Відповідні центри з підготовки кадрів будуть відкривати по всій країні.

Система Сил безпілотних систем ЗСУ будується для залучення перевірених людей.

Про це полковник Вадим Сухаревський сказав журналістам на презентації Сил беспілотних систем (відео спілкування з журналістами оприлюднив телеканал "Еспресо"). "Я будую систему таким чином, щоб у підрозділи йшли перевірені люди. Ми відкриємо такі центри. Йде пропрацювання по всій території України. Там декілька елементів", - сказав Сухаревський.

Він додав, що у першу чергу йдеться про визначений і напрацьований процес набору людей. Для нього дуже принциповим питанням є якість підготовки, а не кількість людей.

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"Комплектування - це постійний процес. Навіть старі підрозділи постійно цього потребують, тому що це плинний повсякденний процес, який відбувається постійно", - додав він.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Герой України, полковник Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. До цього Вадим Сухаревський був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

У квітні Сухаревський заявив, що відстань у 1 тисячу 200 км - це не ліміт для України у питанні ударів по глибоких тилах Російської Федерації на її материковій території.

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