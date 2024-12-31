У 2024 році допущено до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки.

Міністерство оборони цього року допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки і майже 75% із них – вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. "Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зокрема, найбільше новинок серед безпілотних авіаційних комплексів (БпАК/БпЛА) – кодифіковано 251 зразок. Також йдеться про 169 зразків боєприпасів; 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР); 108 зразків інженерних засобів; 97 засобів зв’язку; 57 наземних ракетних комплексів.

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Кліменков наголосив, що цей результат став можливими завдяки тісній співпраці Міністерства оборони з українськими виробниками та міжнародними партнерами.

Парк вітчизняної військової техніки поповнили бронетранспортери Oncilla-Shturm, що призначені для виконання широкого спектру бойових завдань.

Броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

Українські розробки зброї

До постачання у ЗСУ допущено безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова". Новий дрон-бомбер українського виробництва - це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі.

Також зазначалося, що з початку 2024 року фахівці Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони України дев'ять наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Вони призначені для виконання різних завдань на полі бою.

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