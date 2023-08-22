У Повітряних силах України очікують, що до 26 серпня країни-партнери озвучать нові деталі щодо винищувачів.

Україна сподівається отримати літаки F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть очистити небо від ворога.

Про це сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що від лідерів країн звучать на адресу нашої держави заяви про готовність і надалі підтримувати Україну в усіх сферах, зокрема, і підсиленням нашого повітряного флоту, нашої авіації.

"Скоро День авіації України. Це 26 серпня. Хотілось би до Дня авіації отримати бодай щось (чіткі плани тренування пілотів, цифри та терміни щодо кількості літаків, що будуть передані – УНІАН). Але принаймні ми отримали підтвердження того, Україна таки отримає F-ки… Є експерти які говорять, що це марні сподівання можуть бути. Але хочу сказати, що F-16 - це та зброя, яка може змінити усе…", - сказав речник Повітряних сил України, нагадавши також, що F-16 – найпоширеніший літак в світі.

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Він зазначив, що ворог використвує при наступальних діях доволі потужне російське повітряне озброєння, користується підтримкою гелікоптерів, винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків.

"Треба небо від них очистити. І це можуть F-16. З тим спектром озброєння (боєприпасів), який в них є, їм під силу. Але літаки це одне, а треба, щоб партнери постачали усе те, що в нього під крилами, усе те корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити "на дно" і російські кораблі, і російські склади, командні пункти і літальні апарати різних типів. Ми дуже очікуємо, що нам дадуть F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат", - підкреслив Ігнат.

При цьому він впевнений, що з ракетами, які Україна хоче бачити в F-16, особливо проблем не має бути.

"Питання лише в коштах. Кожна ракета коштує чимало. Щодо NASAMS – близько півмільйона американських доларів, крилаті ракети ще дорожче. Підтримка України саме боєприпасами, а це величезна номенклатура озброєння, - дуже важлива", - зауважив Ігнат.

Також він детальніше розказав про озвучену потребу України у 128 сучасних винищувачах.

"Умовно 128 чи приблизно до цієї цифри – це була кількість озвучена у візії Повітряних сил, яку ще приймали в 2020 р. Це перспективна модель повітряних сил у мирний час такої кількості літаків, яка б забезпечила нам надійний захист повітряного простору. Мова йде про 4 бригади тактичної авіації, озброєних багатоцільовими літаками такими, як F-16, які б були розсереджені по території України по оперативних аеродоромах і несли бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Це та модель, яка зможе повністю ліквідувати парк радянських літаків, які сьогодні є", - зазначив Ігнат.

Він додав, що до цих понад 120 літаків потрібні також навчально-бойові, так звані "спарки", тренувальні літаки такі як Л-39.

За словами Ігната, візія передбачала переоснащення Повітряних сил, враховуючи реформування і заміщення озброєння також зенітно-ракетних військ, радіо-технічних, безпілотної авіації тощо.

"Ця візія аж до 2035 року. Вона реалізовується зараз в умовах бойових дій… І в ній були і NASAMS, і Patriot, і ті літаки багатоцільові, які розглядаються зараз, як Gripen чи F-16", - зауважив він.

Винищувачі F-16 для України

Вчора видання Defence Express написало, що союзники передадуть Україні вживані версії винищувачів F-16, які проходили модернізацію у минулому столітті. Повітряні сили ЗСУ отримають версію F-16 MLU. Водночас зауважувалось, що не слід відкидати сценарій, що деякі винищувачі можуть пройти певні додаткові модернізації у найближчому майбутньому.

І раніше Ігнат сказав, що Україна потребує 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією.

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