Насправді потенційно десятки справних танків виведені з ладу через відсутність ремонту.

За рік важких боїв з моменту отримання першого танка Leopard 2 німецького виробництва українська армія втратила, за даними Oryx, не менше 12 танків.

Як пишуть аналітики Forbes, втрати не є причиною того, що армія з усіх сил намагається створити боєздатні Leopard 2. Набагато більше танків Leopard 2 було пошкоджено, ніж знищено, і українці відчувають реальні проблеми з ремонтом пошкоджених танків і поверненням їх в стрій.

"Справа не в тому, що Leopard 2 не витримує вражень. Міцні чотиримісні танки, кожен вагою близько 70 тонн, можуть бути підбиті, відремонтовані, повернутися на фронт, отримати ще попадання, знову відремонтуватися... і так далі, і тому подібне. Leopard 2 - це поновлюваний ресурс. Але те, як швидко техніки зможуть відновити ресурс, повністю залежить від наявності запчастин. А для українських танків Leopard 2 знайти запчастини було складно", - сказано в матеріалі.

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Влітку минулого року Україна почала контрнаступ з 50 танками Leopard 2A4, 10 броньованими Strv 122 - шведськими варіантами Leopard 2A5 - і 18 танками Leopard 2A6 з додатковою бронею і довшою 120-міліметровою гладкоствольною гарматою.

Leopard 2А4 оснащена 33-а Армійська механізована бригада, яка веде бойові дії на півдні країни. Strv 122 вступив до 21-ї механізованої бригади на сході. 47-а механізована бригада, яка служила цього літа на півдні, а потім передислокована на північний схід, отримала Leopard 2A6.

Усі три бригади втратили танки через російські міни, безпілотники, артилерію та ракети. Через рік щонайменше сім Leopard 2A4 були повністю списані. Чотири Leopard 2A6 і один Strv 122 також згоріли.

Це десяток танків з 71. На озброєнні України теоретично залишається 59 Leopard 2. Але насправді потенційно десятки справних танків виведені з ладу через відсутність ремонту. Коли німецький мовник NTV відвідав взвод Leopard 2A6 цього місяця, лише один з чотирьох танків підрозділу був боєготовий.

"На передовій і в ремонтному центрі не вистачає запчастин. Це не повинно стати сюрпризом для тих, хто пильно спостерігає за тривалим військовим занепадом Німеччини після розпаду Радянського Союзу в 1991 році", - йдеться в статті.

Відчайдушно потребуючи запчастинах і бажаючи самостійно полагодити свої танки, українці схильні знімати деталі з найбільш сильно пошкоджених Leopard 2 перед завантаженням їх у вантажівки і поїзди для транспортування в Польщу або Литву, пояснив генерал-майор Крістіан Фрейдінг. Фрейдінг очолює український ситуаційний центр Міністерства оборони Німеччини.

Але ця канібалізація означає, що працівникам ремонтних центрів доводиться усувати пошкодження, отримані в ході бойових дій, і замінювати зняті деталі. За словами Фрейдінга, ремонтні центри не просто ремонтують танки, вони їх "відновлюють".

Аналітики вважають, що більш здорові запаси запасних частин - на фронті і в ремонтних центрах - повинні зменшити канібалізацію і прискорити відтік. На ремонт танків можуть піти тижні, а не місяці. Берлін і Київ знають, що у них є проблема. Недарма в один з недавніх німецьких пакетів допомоги Україні була включена велика партія деталей для Leopard 2A6.

Тим часом українські військові фахівці перекинули вцілілі танки Leopard 2A6 з 47-ї бригади до складу 21-ї бригади, об'єднавши ці танки з рештою Strv 122, щоб спростити їх логістику.

Танки на озброєнні ЗСУ -деталі

ВСУ комбіновано використовують радянську і західну бронетехніку на фронті, щоб ці машини доповнювали і посилювали один одного. Про це пише Forbes у статті, присвяченій тактиці бронетанкових сил ЗСУ.

Специфічне поєднання в одному бою Західної і радянської техніки стало помітним під час літнього контрнаступу України, коли німецькі танки Leopard 2 і американські БМП Bradley діяли поряд з радянськими танками t-64 і T-72. Тепер на фронті з'явилися ще й американські танки М-1 Abrams, які стали дуже корисними на фронті, незважаючи на їх мізерну кількість.

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