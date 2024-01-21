Танки Abrams надійшли в Україну ще у вересні, однак досі про них було мало що чути.

ЗСУ комбіновано використовують радянську та західну бронетехніку на фронті, аби ці машини доповнювали та підсилювали одна одну. Про це пише Forbes у статті, присвяченій тактиці бронетанкових сил ЗСУ.

Специфічне поєднання в одному бою західної та радянської техніки стало помітним під час літнього контрнаступу України, коли німецькі танки Leopard 2 та американські БМП Bradley діяли поруч із радянськими танками T-64 і T-72. Тепер на фронті з’явилися ще й американські танки М-1 Abrams, які стали дуже корисними на фронті попри свою мізерну кількість.

"Abrams має найкращі датчики з усіх українських танків. Завдяки системі теплового бачення SADA-II 69-тонний чотиримісний М-1 може виявляти цілі на відстані до п’яти миль (8 км) — далі, ніж усі інші основні бойові танки в 23-місячній війні Росії проти України", – пише видання.

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Крім того Abrams має 50-кратний цифровий зум, що дає змогу ідентифікувати ворожі цілі з дуже великої відстані, особливо на рівній місцевості. Як зазначає Forbes, зараз Abrams використовуються не стільки як танки, скільки в ролі сенсорної платформи для наведення на цілі сусідніх танків радянського зразка.

Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки і БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій мапі розташування дружніх сил.

"Якщо українські Abrams і Bradley зможуть ділитися ситуаційною обізнаністю через свої мережеві трекери Blue Force, а не через голосове радіо, вони можуть стати кращою командою, ніж, скажімо, Leopard 2 і Bradley", – пише видання.

Поєднання "Абрамса" з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль. Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, який працює на відстані менше двох кілометрів.

Війна в Україні: танки Abrams

Як писав УНІАН, перші танки Abrams надійшли в Україну наприкінці вересня 2023 року. У середині жовтня, нарешті, надійшли усі обіцяні танки – 31 одиниця. Відтоді у ЗСУ майже нічого не розповідали про те, де саме на фронті використовують ці машини.

Полковник Корпусу морської піхоти США у відставці, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан припускав, що до весни Україна не буде використовувати танки Abrams в активних наступальних діях. Полковник вважає, що в зимових умовах з логістичної точки зору рішення відправити на фронт невеликі групи Abrams було б "неефективним".

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