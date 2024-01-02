Політик закликав пришвидшити допомогу Україні.

Депутат Бундестагу від партії "Зелених" Себастьян Шефер заявив, що у ЗСУ залишилось лише декілька придатних для бою танків Leopard 2A6, які Україна отримала від Німеччини.

Політик закликає Берлін поспішити з кроками, які пришвидшать ремонт парку німецьких танків в руках ЗСУ і відновляит їхню боєздатність, пише Der Spiegel.

"На жаль, Україна все ще може використовувати лише дуже невелика кількість бойових танків, які були передані", - заявив Шефер, який є експертом з питань оборонного бюджету, у своєму зверненні до компаній Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann

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За словами представників ремонтної майстерні в Литві, зараз ремонт триває дуже довго, оскільки їм бракує потрібних запчастин. Шефер разом з міністром оборони Борисом Пісторіусом відвідав цей завод перед Різдвом. У своїх листах до оборонних компаній, депутат наголошує, що існує "нагальна потреба вжити заходів" для швидкого поліпшення ситуації із запчастинами.

Він розповів, українські військові намагались самі відремонтувати танки, але це призвело лише до ще більшого ушкодження. У зв'язку з цим, додає Шефер, потрібно з'ясувати, чи можна запобігти виникненню таких ситуацій шляхом кращої підготовки механіків або надання додаткових інструкцій. Крім того, необхідно встановити, чи можна проводити ремонти безпосередньо в Україні.

Танки Leopard - останні новини

Як відомо, Україна отримала всього 21 танк Leopard 2A6 німецького виробництва: 18 з Німеччини та три з Португалії. Їх прийняли на озброєння у жовтні минулого року.

ЗМІ писали, що танки Leopard 2A6, які Україна отримала на початку цього року, можливо, будуть єдиними, які вона коли-небудь отримає. Forbes припускає, що українські бригади змушені мінятися танками.

Також зазначалось, що Україна переозброюється до 2024 року новими бригадами і старими танками.

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