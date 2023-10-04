Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

В Україні через платформу Brave1 створили плащ-невидимку від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - зазначив він.

Зазначається, що розробка компактна та легка і має вагу до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

На відео показано готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

"Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше. Якщо ви працюєте над проектами в оборонній сфері — подавайте їх через платформу Brave1", - додав міністр.

Українські розробки для Сил оборони - останні новини

У квітні в Києві запустили платформу Brave1. Це спільний проект Мінцифри та Міноборони. Майданчик є єдиним вікном для співпраці військових, інвесторів, волонтерів та розробників оборонних новинок.

У вересні Михайло Федоров показав українського бойового робота "Лють". Він озброєний танковим кулеметом і вже пройшов польові випробування. Розробка має танковий кулемет, оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.

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