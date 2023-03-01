Свій план з постачання 155-мм артилерійських снарядів Україні в ЄС представлять завтра, 2 березня.

Єврокомісія заявила про свої плани збільшити виробництво боєприпасів для постачання України вже цієї весни. Також організація планує зайнятися поповненням власних запасів на складах в ЄС. Днями раніше в організації також пообіцяли передати Києву винищувачі.

Очікується, що відповідну ініціативу глава ЄС Урсула фон дер Ляєн представить членам ЄС у четвер, 2 березня, в рамках плану з військової допомоги Україні. Документ потрапив у розпорядження журналістів видання Spiegel, він складається з трьох компонентів.

Першим важливим аспектом вказується збільшення виробництва й поставок Україні 155-мм артилерійських снарядів - витрати ЄС планує покрити коштами Європейського фонду миру (EPF).

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Другий компонент передбачає забезпечення власних запасів ЄС 155-мм снарядами у співпраці з Європейським оборонним агентством EDA.

Третім компонентом фіксується довгострокове формування європейських потужностей з виробництва боєприпасів, які будуть коригуватися в залежності від актуальної ситуації з безпекою в регіоні.

США збільшать виробництво 155-мм снарядів для України

Нагадаємо, що раніше ініціативу щодо збільшення виробництва 155-мм снарядів для України проявили у Вашингтоні. За даними NYT, в планах Пентагону - збільшити виробництво снарядів на 500% протягом двох років.

Очікується, що у місяць військові заводи США вироблятимуть приблизно 90000 снарядів. Частину з них Пентагон відправлятиме Україні.

Раніше про відповідні плани також заявили в НАТО. Генсек організації зазначив, що наразі Україна та РФ ведуть війну на виснаження, тому важливо підтримати Київ такими поставками.

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