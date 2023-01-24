Пентагон збільшить виробництво снарядів на 500%.

У Сполучених Штатах Америки планують вшестеро збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів, які зараз необхідні Україні. Їх виробництво наростять до 90 000 на місяць протягом двох років.

Як пише The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника з постачання Пентагону, виробництво снарядів планують збільшити для компенсації викликаного російським вторгненням в Україну дефіциту, і щоб створити запаси для використання в ході майбутніх конфліктів.

Зазначається, що таких планів хочуть досягти за рахунок розширення потужності існуючих заводів, а також залучення нових виробників.

Відео дня

Видання підкреслює, що Пентагон збільшить виробництво снарядів на 500%. Його доведуть до рівня, якого не було з часів Корейської війни, і це стане частиною "найагресивнішої модернізації" оборонної промислової бази США майже за 40 років.

Примітно, що до початку повномасштабної війни Росії проти України в США виробляли 14 400 некерованих снарядів на місяць. І цієї кількості було достатньо для американських військових.

Однак модернізація держпідприємств з виробництва боєприпасів буде проводитися довше згаданих вище двох років. Пентагон має намір фінансувати нові підприємства з виробництва артилерійських снарядів і буде витрачати приблизно $1 млрд на рік протягом наступних 15 років.

"Рішення армії розширити своє артилерійське виробництво є найбільш явною ознакою того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну, незалежно від того, як довго триватиме війна", – сказано в матеріалі.

Військова допомога США Україні

У четвер, 20 січня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів. Нашій країні нададуть сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

24 січня WSJ повідомило, що адміністрація Байдена може оголосити передачу Україні танків Abrams вже на цьому тижні, щоб вплинути на Німеччину, щоб та, в свою чергу, передала ЗСУ танки Leopard. Пізніше Німеччина офіційно погодилася на передачу Україні своїх танків.

Пізніше стало відомо, що в США розглядають можливість передати Україні десятки одиниць танків Abrams. Один з чиновників розповів Politico, що"адміністрація Байдена розглядає можливість відправки від 30 до 50 танків Abrams".

Вас також можуть зацікавити новини: