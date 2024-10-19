Проєкт також фокусується на поліпшенні загальної інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що є критично важливим для зміцнення загальної безпеки НАТО.

Велика Британія офіційно приєдналася до програми розробки далекобійних ракет спільно з Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами.

Міністр оборони країни Джон Гілі зазначив, що нова програма спрямована на створення крилатої ракети для запуску з землі або різних платформ з діапазоном від 1000 до 2000 кілометрів, що значно збільшить бойові можливості країн-учасниць, пише видання Army Recognition.

Проєкт також фокусується на поліпшенні загальної інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що критично важливо для зміцнення загальної безпеки НАТО.

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Зазначається, що з початку російсько-української війни далекобійні ракети стали особливо актуальними з огляду на збільшення далекобійних атак з боку Росії.

Наявні запаси європейських крилатих ракет, таких як Storm Shadow, Scalp і Taurus, мають діапазон близько 500 кілометрів і вже використовуються для точкових ударів по стратегічних цілях. У виданні додали:

"Прийдешня світова війна вимагатиме арсенал ракет із можливістю бити на відстань до 2000 км".

Розміщення ракет Tomahawk у Німеччині

У рамках співпраці США і Німеччина також оголосили, що з 2026 року вони тимчасово розмістять на німецькій території американські ракети великої дальності, включно з SM-6, ракети Tomahawk і гіперзвукову зброю, що розробляється. Це розміщення, розкритиковане Москвою як "дуже серйозна загроза" національній безпеці Росії, розглядається як тимчасовий захід, доки Європа не розробить власні ракети великої дальності.

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