Зазначається, що Лондон запровадив обмеження щодо вже понад 40 танкерів.

Великобританія в четвер, 17 жовтня, ввела найбільший на сьогоднішній день пакет санкцій проти "тіньового флоту" Російської Федерації. Під удар потрапили 18 нафтових та чотири СПГ-танкери.

"Ще 18 суден "тіньового флоту" буде позбавлено доступу до портів Великої Британії і вони не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами, внаслідок чого загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросте до 43", - ідеться в повідомленні британського уряду.

Крім того, Лондон вводить обмеження щодо ще чотирьох танкерів для перевезення скрапленого газу російської газової компанії АТ "Русгаздобича".

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Зазначається, що "сірі" танкери РФ за останній рік перевезли нафти на приблизно 4,9 мільярда доларів. Найбільша судноплавна компанія "Совкомфлот" змушена перейменувати судна, щоб уберегти їх від санкцій Заходу.

"Тіньовий флот" Росії - Велика Британія ввела санкції

РФ продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу.

11 вересня стало відомо, що Велика Британія зробила нові кроки по боротьбі з тіньовим флотом РФ. МЗС Британії оголосило про введення санкцій проти 10 суден, які вважають центральним елементом цієї операції.

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