У Берліні називають ініціативу США стримуванням агресивної поведінки РФ.

Рішення США розмістити на території Німеччини ракети великої і середньої дальності має слугувати виключно цілям стримування агресивної поведінки РФ, а її погрози у зв’язку з цим не є новими. Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Берлін взяв до уваги чергові погрози Москви - зокрема, речника глави Кремля Дмитра Пєскова, але не почув нічого нового.

"Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилося на європейські столиці", - зазначив Гебештрайт. Відео дня

Водночас він підкреслив, що "подібні заяви в принципі завжди треба сприймати серйозно". При цьому обговорювати можливі ініціативи із роззброєння з російською стороною наразі не є можливим, адже "Росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше" - в тому числі продовжує війну з масованим застосуванням ракет.

Речник уточнив, що рішення адміністрації США розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація. Він нагадав, що РФ кілька років тому вийшла з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, нині ж не лише розробляє нове озброєння, але й розміщує його у близькості до кордонів.

"Йдеться про стримування. Зброя має бути далекобійною та дуже точною, вона має запобігти намірам атакувати Німеччину", - резюмував Гебештрайт.

Розміщення США далекобійних ракет на території Німеччини

Днями стало відомо, що США розмістять у Німеччині далекобійні ракети Tomahawk на території Німеччини. На такий крок Штати йдуть уперше після закінчення холодної війни.

У РФ уже відреагували на плани німців та американців. Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль "без нервів і емоцій" буде "виробляти військову відповідь на загрозу США і Німеччини". На його думку, ці дії спрямовані на завдання шкоди безпеці Росії.

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