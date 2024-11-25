В арсеналі України є як західні ракети, так і зброя власного виробництва.

Війна Росії проти України була продиктована як подіями в повітрі, так і територіальними здобутками на лінії фронту. Як Сили оборони України, так і окупаційні війська РФ все більше покладаються на бойові безпілотники, але крилаті та балістичні ракети все ще є важливими інструментами.

Якщо крилаті ракети літають на постійній висоті і здатні маневрувати або змінювати курс, то балістична ракета – це, як правило, швидший некерований снаряд, який запускається ракетним двигуном і описує високу дугу перед тим, як спуститися до своєї цілі. Видання Bloomberg назвало основні ракети, які використовують Україна та Росія в цій війні.

Які ракети використовує Україна для ударів по РФ та окупованих територіях

ATACMS

Відео дня

Армійські тактичні ракетні комплекси американського виробництва, відомі як ATACMS, – це надзвукові керовані балістичні ракети класу"земля-земля". Їхня дальність становить біля 300 км. Вони здатні нести як звичайні, так і касетні боєприпаси та запускаються з платформ HIMARS чи MLRS M270.

Трохи більше року тому США дозволили Україні використовувати ATACMS меншої дальності (80 км) по цілях на окупованих Росією територіях України. У листопаді 2024 року Вашингтон дозволив українським військам бити цими ракетами по деяких цілях на території РФ. Першою під вогонь ATACMS потрапила Брянська область.

Storm Shadow

Розроблена Великобританією і Францією, де вона відома під назвою SCALP, ця ракета має максимальну дальність польоту близько 250 кілометрів. Зазвичай вона запускається з літака і летить низько, щоб уникнути виявлення противником. Ракету Storm Shadow вирізняє виняткова точність завдяки сучасній навігаційній системі. Крім того, вона ефективно проникає в укріплені бункери і склади з боєприпасами. Кожна така ракета коштує майже 1 мільйон доларів.

Зокрема, ці ракети були використані під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. У листопаді Британія дозволила використовувати Storm Shadow для ударів по РФ.

Нептун

Українська розробка Р-360 "Нептун" – протикорабельна крилата ракета . Пізніше зʼявився варіант і для наземних атак.

Дальність "Нептуна" становить 300 кілометрів. Ця ракета може запускатися з кораблів, літаків і наземних платформ. Серед гучних випадків її застосування – знищення російського крейсера "Москва" у квітні 2022 року.

Паляниця

Влітку президент Володимир Зеленський представив новітню українську зброю – ракету-дрон "Паляниця". Ця розробка є чимось середнім між безпілотником і ракетою. Вона призначена для нанесення ударів по аеродромах в глибині російської території. Більшість технічних характеристик "Паляниці" не розкриваються.

Ракети протиповітряної оборони

У питанні захисту неба Україна значною мірою покладається на західні системи протиповітряної оборони, такі як американські Patriot і Hawk, норвезький NASAMS, Iris-T і SAMP/T. Саме за допомогою Patriot Україні вдалося збивати російські ракети "Кинжал" і "Циркон", які, як стверджувала Росія, неможливо було перехопити.

Якою зброєю РФ тероризує Україну

Орєшник

"Орєшник" – відносно нова зброя в російсько-українській війні. Нещодавно РФ уперше завдала удару по Україні цією ракетою. Дальність дії "Орєшника" може становити 5 000 кілометрів.

Х-101

Росія має широкий арсенал крилатих ракет, що позначаються літерою "Х". Це Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-59 та Х-69. Вони мають різну швидкість і можуть запускатися зокрема зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, Х-101 Росія запускає під час масованих ударів по Україні з Ту-95МС.

Іскандер-М

Це пересувна система балістичних ракет малої дальності з радіусом дії 500 кілометрів. Росія часто використовує їх для смертоносних атак по Україні, запускаючи ці ракети з власної території поблизу кордону.

Кинджал

Ракети "Кинджал" можуть рухатися зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку, і їх важко перехопити. Росія вперше застосувала цю зброю проти України в березні 2022 року – всього за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення.

Точка-У

Покращена версія балістичної ракети "Точка" з максимальною дальністю польоту 120 кілометрів призначена для ураження тактичних цілей, таких як командні центри, аеродроми та об'єкти інфраструктури. Ця ракета є в запасах і України, і Росії.

Авіабомби

Росія використовує авіабомби для ударів на передовій та терору прифронтових регіонів та міст. Від них потерпає, зокрема, Харків.

Ракети протиповітряної оборони

Основою російської протиповітряної оборони є мобільна зенітно-ракетна система великої дальності С-400. Призначена для ураження ракет і літаків, вона була прийнята на озброєння в 2007 році, але досі вважається одним з найефективніших оборонних засобів Росії. Більш досконала система С-500, яка перебуває в російському арсеналі вже три роки, має більший радіус дії і може вражати гіперзвукові ракети.

Інші новини про зброю

Швеція передала Україні запчастини для 14 винищувачів Gripen. Примітно, що самих винищувачів в Україні ще немає.

Тим часом КНДР розширює завод із виробництва ракет, які Росія використовує проти України. Як пише Reuters, йдеться про підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхуні. Цей завод – єдиний, який виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11, які відомі під назвою KN-23.

Вас також можуть зацікавити новини: