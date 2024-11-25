Ракети KN-23 призначені для ухилення від протиракетної оборони шляхом польоту за нижчою, "пригніченою" траєкторією.

КНДР розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збирають ракети малої дальності, використовувані Росією в Україні, зробили висновок дослідники, ґрунтуючись на супутникових знімках.

Підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхуні, другому за величиною місті Північної Кореї на сході країни, пише Reuters.

Науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна з вивчення проблем нерозповсюдження (CNS) Сем Лейр, заявив, що цей завод - єдиний, який виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11. Ці боєприпаси, відомі на Заході як KN-23, використовувалися російськими військами для ударів по Україні.

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На супутникових знімках компанії Planet Labs видно, що, судячи з усього, будують ще одну складальну будівлю, а також новий житловий комплекс, імовірно, призначений для робітників, йдеться в аналізі дослідників CNS.

Зазначається, що Пхеньян також покращує входи в деякі підземні приміщення комплексу. За словами Лейра, перед входом у тунель було демонтовано занедбаний мостовий кран, що свідчить про те, що вони, можливо, роблять акцент на цю частину підприємства. Новий складальний корпус приблизно на 60-70% більший за попередню будівлю.

Ракети KN-23 призначені для ухилення від протиракетної оборони шляхом польоту за нижчою, "пригніченою" траєкторією, сказали експерти, що робить їх потенційно корисними для Росії, яка шукає способи проникнення через ППО України.

Дослідники з південнокорейської компанії SI Analytics також підтвердили факт нового будівництва на заводі, заявивши, що частина будівель поруч із навантажувальним майданчиком, ймовірно, використовується для приховування майбутньої діяльності заводу від супутників. У компанії заявили:

"З огляду на наявність численних будматеріалів, транспортних засобів і вантажних вагонів з відкритим верхом будівництво, мабуть, йде швидкими темпами".

У звіті йдеться про те, що об'єкт використовується для виробництва балістичних ракет. SI Analytics заявила, що також виявила нове будівництво на розташованому неподалік комплексі Віналон, який, як вважають, виробляє паливо для балістичних ракет і ракетних двигунів.

Удари по Україні північнокорейськими ракетами

Основна частина компонентів у північнокорейських ракетах, які Росія використовує для ударів по Україні - західного виробництва. Про це писало видання CNN, посилаючись на доповідь Незалежної антикорупційної комісії України.

Зазначалося, що найважливіші компоненти, які використовують у ракетах КНДР, виробляють дев'ять західних виробників, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії. Водночас деякі частини ракет було вироблено вже у 2023 році, що свідчить про швидкість поставок у Північну Корею.

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