На зняття танків зі складів Кремль не зможе покладатися вічно, адже запаси техніки обмежені.

За даними британської розвідки, Росія виробляє понад 100 танків на місяць. Досягти таких показників Москва може лише за умови, якщо знімати зі зберігання старі танки, заявив в коментарі Business Insider керівник програми контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Вільям Альберк.

За його словами, Росія не в змозі виробляти нові танки такими темпами. Проте і на метод зняття танків зі складів Кремль не зможе покладатися вічно, адже запаси техніки обмежені.

Із твердженням про те, що РФ покладається на старі танки, погодився і аналітик з питань оборони Ніколас Драммонд. Можливості росіян виробляти нові танки обмежені. При цьому, за словами експертів, деякі з танків, що були зняті зі зберігання, будуть "майже музейною технікою".

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Проте Драммонд скептично налаштований і щодо того, що Росія може підготувати до бою і 100 старих танків на місяць. На його думку, ця цифра "не заслуговує довіри", виходячи з того, що відомо про російське танкове виробництво, як щодо виробництва нових танків, так і щодо ремонту старих.

Зазначається, що Росія перейшла до використання старих моделей танків із модернізацією після того, як Україна знищила багато російської техніки у перші місяці вторгнення. Постачання окупантам старих моделей танків "віддає абсолютним відчаєм", каже Альберк. За його словами, ці танки навряд чи стануть великою підмогою для Росії в її атаках, оскільки вони не дуже потужні.

"Якщо я отримую купу Т-62 і Т-64 і мені кажуть атакувати українську позицію, то ні, це не робить мене більш безрозсудним. Це робить мене безнадійним", – пояснив він.

Водночас директор американського аналітичного центру Defense Priorities Раджан Менон дотримується іншої позиції. Він каже, що навіть ці старі танки все ще можуть створити проблему для України.

"Кожного разу, коли росіяни нападають хвилями, українцям доводиться витрачати боєприпаси на відбиття цієї атаки, а їхні запаси закінчуються", – додав експерт.

Виробництво танків в РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що на сьогодні виробництво нових танків в Росії майже відсутнє. За його словами, заяви Москви про нарощування виробництва танків на 560% – це не більше ніж маніпуляції з формулюваннями.

Експерт наголосив, що сьогодні практично 90% зусиль російського ВПК припадає на "відновлення" і "модернізацію" старої зброї.

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