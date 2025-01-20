Всюдихід зараз готують до функцій медеваку у складі 40 ОБрБО.

Шведсько-британський дволанковий амфібійний бронетранспортер "Вікінг" без проблем долає багнюку, розтрощені шляхи тощо. Військові 40-ї окремої бригади берегової оборони (40 ОБрБО), що у складі морської піхоти ВМС ЗСУ, які отримали таку машину, розповіли про її здібності та оприлюднили відповідне відео.

"Сніг, болото, розбиті дороги – "Вікінг" прибув у нашу бригаду, щоб долати будь-які перешкоди. Ця машина оснащена броньованим корпусом для захисту екіпажу і легко адаптується для транспортування військових, техніки чи обладнання", - розповіли у бригаді.

За словами колишнього водія-далекобійника, старшого танкіста 1 батальйону бригади Олексія, всюдихід "Вікінг" зараз готують до функцій медеваку у складі 40 ОБрБО. Військовий розповів, що під час тренувань машина показала себе чудово - по грязюці йде зі швидкістю 60 км на годину без зупинок, підйом для неї не проблема – немає пробуксовки, легка у керуванні тощо. В неї встановлено кулемет Canik M2 калібру 12,7 мм, дальність стрільби - 1,8 км.

Олексій каже, що такої техніки ще ніколи не бачив - "Вікінг" може заїхати майже будь-куди, виїхати на позиції, відстрілятися, забрати поранених та поїхати. Броньований корпус машини витримує автоматні постріли, а при наїзді на протитанкову міну зазвичай залишається неушкодженою – такі міни "Вікінг" не відчувають через його вагу.

"Радянська техніка так не зайде через вагу та інші особливості", - пояснив танкіст.

Зокрема, поранених транспортують у другому відсіку, де є два ліжка, а за необхідністю можна розмістити ще одну людину. У "салоні" все облаштовано для бойового медика. Є електрочайник, підставки для крапельниць, спеціальні кишені для ліків - як тільки поранений потрапляє у середину, йому можуть почати надавати медичну допомогу.

Загалом, у "Вікінга" - широкий "асортимент" можливостей. За потреби її можна переобладнати під десантний варіант. Для цього можна додати захист від дронів, наварюють протимінні прилади. Машина щонайменше може перевозити 8 десантників, також вона може доставляти харчі тощо.

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