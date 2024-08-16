Росії знадобилося кілька років, щоб вирішити, буде перспективний винищувач безпілотним чи пілотованим.

Російський винищувач шостого покоління створюють у якості опціонально пілотованого літака. Про це повідомив гендиректор державного науково-дослідного інституту авіаційних систем (ГосНИИАС) Сергій Хохлов на форумі "Армія-2024".

"Це буде оперативно-тактичний симбіоз пілотованої авіації та безпілотної. Скажімо так, це може бути літак із опціонально розподіленою інтелектуальною системою управління, у тому числі озброєнням та членами атакуючої групи", – наводить його слова пропагандистське ТАСС.

Якщо казати простіше, то машина повинна буде пілотованою, однак здатною підтримувати безпілотний режим. Цікаво, що у минулому році в російській ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") заявляли, що суперечки щодо цього питання продовжуються з 2021-го.

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Також повідомляється, що на створення російського винищувача шостого покоління підуть десятки років.

"Літак п'ятого покоління створювався понад 30 років. Тут горизонти, напевно, будуть принаймні не меншими. Робота вже розпочалася", – говорить голова ГосНИИАС.

Винищувачі шостого покоління – що відомо

Росія суттєво відстає у розробці винищувачів шостого покоління від країн Заходу. Так, у Британії вже почали будувати демонстратор літака нового покоління Tempest.

Передбачається, що серійний винищувач приймуть на озброєння приблизно у середині наступного десятиліття.

А ще раніше повідомлялось, що Німеччина, Франція та Іспанія підписали угоду про будівництво прототипу бойового літака майбутнього, який буде виступати конкурентом Tempest.

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