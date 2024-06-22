За словами Павла Лузіна, російські КБ імітують якусь дослідно-конструкторську діяльність у цій сфері і отримують за цю імітацію гроші.

Незважаючи на те, що російські військово-повітряні сили (ВПС) намагаються змінити ситуацію в Україні, служба та авіаційна промисловість країни обговорюють винищувач наступного покоління, який начебто буде створений до 2050 року. Про це пише Business Insider.

Видання зазначає, що не випадково ця дискусія виникає, коли ВПС США натякають, що вони можуть відмовитися від свого плану створення винищувача шостого покоління, пілотованого винищувача "переваги в повітрі", який працюватиме з безпілотниками.

Водночас експерти вважають ідею російського винищувача наступного покоління чистою фантастикою в той час, коли РФ важко експлуатувати свої винищувачі-невидимки п’ятого покоління.

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"Це ілюзія. Можливо, люди в уряді навіть вірять, що це можливо, але це не так. Це абсолютна порожнеча. Звичайно, російські конструкторські бюро імітують якусь дослідно-конструкторську діяльність у цій сфері і отримують за цю імітацію гроші, але є нічого серйозного", - сказав виданню експерт з російського оборонно-промислового комплексу Павло Лузін.

Російські винищувачі: останні новини

Нещодавно видання Forbes вказало на важливий нюанс щодо знищення Су-57 на аеродромі Ахтубинськ. За даними ЗМІ, Су-57 ще не випробувані і ніколи не літали в бойових умовах.

Як зазначили журналістів, це не тільки приниження для росіян - це може стати передвісником нових принижень.

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