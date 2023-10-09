Прем'єр Данії закликала країни не втомлюватися від війни.

Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

Як заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО у Копенгагені, Данія працює над "розширенням і поглибленням" коаліції країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16, передає The Telegraph.

"Поки українці готові вести цю війну за нашу свободу, давайте вирішимо, що у нашому трансатлантичному співтоваристві не буде втоми від війни", - сказала Фредеріксен.

Винищувачі F-16 для України - актуальні новини

Як писав УНІАН, наприкінці вересня у США стартувала мовна підготовка українських пілотів для навчання на F-16.

Пізніше стало відомо, що формуються нові групи українських льотчиків для навчання на американських винищувачах.

"Те, що тут льотчики виконують домашнє завдання із вивчення мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів, - ви вже теж бачили", - відзначили у Повітряних силах ЗСУ.

Льотчик з позивним Moonfish, який проходить навчання на F-16, розповів, що ці літаки можуть вплинути на хід війни, але не будуть "чарівною паличкою".

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