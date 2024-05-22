Тепер вони зможуть ділитися своїм досвідом із іншими українськими військовими техніками.

Перші спеціалісти з обслуговування американських винищувачів F-16 почали повертатися в Україну з навчань за кордоном. Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Прямий".

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну, і вже зможуть ділитися своїм досвідом із іншими українськими військовими техніками", — сказав він.

Євлаш нагадав, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка.

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"Звісно, цей процес (підготовки України до отримання західних винищувачів) невпинний, і він буде продовжуватися постійно", — зазначив речник ПС ЗСУ.

Він наголосив, що пілот, який піднімається в небо на F-16, повністю довіряє своє життя інженеру, який обслуговує та забезпечує цей літак.

Винищувачі F-16 для Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 травня, Міністерство оборони Нідерландів оголосило про завершення підготовки 10 українських фахівців, які навчалися технічному обслуговуванню винищувачів F-16. В ході тренувань українські військові готувались, у тому числі, до можливих ризиків під час польотів F-16.

У відомстві нагадали, що Нідерланди пообіцяли надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі.

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