У навчальному центрі спочатку навчалися тільки румунські пілоти, а тепер і українські.

Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 навчальному центру в Румунії, де українські пілоти і наземний персонал навчаються літати. Про це пише Sky News.

Видання зазначило, що Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції з постачання Україні F-16 для посилення її протиповітряної оборони проти російського вторгнення.

"Однак затримки Заходу у формуванні такої угоди, тривалість навчання пілотів і обмежена кількість літаків, що поставляються, неминуче обмежили їхній вплив", - сказано в статті.

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Як зазначається, у навчальному центрі спочатку навчалися тільки румунські пілоти, а тепер навчаються й українські.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс повідомив, що країна поставила Києву першу партію винищувачів F-16 із 24 обіцяних, решту буде направлено найближчими місяцями. У жовтні уряд Румунії схвалив постанову про фінансування підготовки українського персоналу в навчальному центрі для пілотів літаків F-16 на базі ВПС у Фетешть.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Україна вже отримала від Данії шість літаків F-16, але загалом до нашої країни має надійти 19 винищувачів. Про це сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.

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