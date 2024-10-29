Боєв підкреслив важливість стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК.

Україна та Нідерланди зміцнюватимуть партнерство у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо впровадження інновацій. Нідерланди виділятимуть фінансування для виробництва технологічних озброєнь.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, про це йшлося під час зустрічі заступника оборонного відомства з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.

Ключовими темами зустрічі стали реалізація Угоди про співробітництво у сфері безпеки, що була підписана Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у березні цього року, а також розвиток співробітництва в рамках ініціатив з нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.

Відео дня

Боєв підкреслив важливість стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулювання спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів. Сторони домовилися про впровадження зворотного зв’язку в рамках цих ініціатив, що дозволить швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.

Зокрема, було обговорено виділення Нідерландами 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів, про що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив під час свого візиту в Україну на початку жовтня. Полковник Хоппенрейс підкреслив зацікавленість Нідерландів у розвитку партнерства з іншими країнами, зокрема Данією, Швецією, Норвегією та Фінляндією, задля посилення спільної підтримки в питаннях безпеки.

Як Нідерланди допомагають Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня під час свого візиту до Києва міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна виділить 400 млн євро на розробку передових безпілотників разом з Україною та передасть більше винищувачів F-16 найближчим часом.

За словами Брекельманса, проєкт щодо БпЛА об'єднає українські інновації та голландські знання для того, аби покращити технології, які використовуються на фронті. Він уточнив, що приблизно половини інвестицій буде витрачено в Нідерландах, а решта коштів розподілять між Україною та іншими державами.

Брекельманс додав, якщо розроблені безпілотники будуть успішними, то буде доступно більше фінансування для розширення виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: