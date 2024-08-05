За словами нардепа, підготовка українських пілотів і технічного персоналу для обслуговування F-16 залишається важливим питанням.

Україна отримала винищувачі F-16 із новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет. Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"В Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції – Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Так ми зможемо отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів", – сказав він.

Чернєв наголосив, що серед партнерів Україні є консенсус щодо того, що треба шукати нові можливості для збільшення бойового авіапарку й посилення України.

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"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні", – додав він.

За словами нардепа, підготовка українських пілотів і технічного персоналу для обслуговування F-16 залишається важливим питанням. Він зазначив, що у світі не так багато баз, де можна тренувати персонал. Тому Україна шукає можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість спеціалістів.

F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg писало, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Згодом в іншому ЗМІ розповіли, що йдеться про шість літаків від Нідерландів.

4 серпня, у День Повітряних сил України показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Президент Володимир Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть ці літаки. При цьому він вказав, що партнери з Коаліції можливостей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

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