Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про шість літаків від Нідерландів.
Про це пише The Times із посиланням на власні джерела. Зазначається, що скоро в Україну також почнуть надходити винищувачі F-16 від Данії.
Видання нагадало, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму листі від 1 липня проінформувала парламент, що "доставка перших винищувачів скоро почнеться".
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський 16 червня заявляв, що "в найближчому майбутньому" почнуть надходити винищувачі від Данії.
Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо
31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.
Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.