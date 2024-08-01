Зазначається, що скоро в Україну також почнуть надходити винищувачі F-16 від Данії.

Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про шість літаків від Нідерландів.

Про це пише The Times із посиланням на власні джерела. Зазначається, що скоро в Україну також почнуть надходити винищувачі F-16 від Данії.

Видання нагадало, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму листі від 1 липня проінформувала парламент, що "доставка перших винищувачів скоро почнеться".

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Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський 16 червня заявляв, що "в найближчому майбутньому" почнуть надходити винищувачі від Данії.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

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