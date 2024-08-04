Володимир Зеленський зазначив, що нинішньої кількості винищувачів замало, але все ще попереду.

У День Повітряних сил України показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. На презентації був присутній кореспондент УНІАН.

Президент Володимир Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть довгоочікувані літаки. При цьому він вказав, що партнери з Коаліції можливостей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

"Поки, тієї кількості, яка є в України, і кількості пілотів, які вже навчені, - ще недостатньо. Позитив у тому, що ми очікуємо додаткові F-16. Позитив у тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Я маю на увазі - тренуються. Усе, над чим ми працюємо - я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити - платформу тренувань і навчання для наших пілотів. Не тільки пілотів, хлопців-інженерів тощо. Це для нас дуже важливо", - заявив Зеленський.

Винищувачі F-16 в Україні - останні новини

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про нібито шість літаків від Нідерландів. Літаки вже встигли попрацювати в українському небі як ППО, повідомили журналісти The Telegraph.

Видання The Economist повідомило, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня.

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