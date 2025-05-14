Boeing F-47 матиме приблизно вдвічі більший бойовий радіус, ніж F-22 Raptor.

Начальник штабу Повітряних сил США генерал Девід Алвін опублікував на своєму акаунті в соціальній мережі X інфографіку, в якій порівнює винищувачі четвертого, п’ятого і шостого поколінь, а також "‎винищувачі-безпілотники", створені в рамках програми‎ Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Найбільш цікавими є характеристики F-47, який може стати основою винищувальної авіації США у наступні десятиліття, а також визначить основні вектори розвитку бойової авіації.

Максимальна швидкість F-47 буде перевищувати 2 Махи, тобто, перевищуватиме 2450 км/год. Він отримає покращену технологію стелс, яка буде суттєво перевершувати рішення, використані на F-35 та F-22 Raptor.

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Найбільше вражає бойовий радіус перспективної машини, який повинен складати більше 1000 морських миль (більше 1850 км). Для порівняння, бойовий радіус F-22 Raptor п’ятого покоління становить 590 морських миль, тоді як у F-16 він становить 400 морських миль.

Повідомляється, що Штати хочуть мати більше 185 літаків F-47, що приблизно відповідає кількості побудованих F-22 та в рази менше кількості F-35 (їх вже нараховують більше тисячі).

Нарешті, цікавими є терміни створення літака. Згідно з представленими даними Сполучені Штати можуть отримати F-47 вже до кінця десятиліття. Це контрастує з європейськими програмами шостого покоління, які розраховані на приблизно 2035-2045 роки.

F-47 – довідка УНІАН

Нагадаємо, у березні цього року президент США Дональд Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління F-47 для Повітряних сил США. Розробником обрали компанію Boeing.

За словами Трампа, винищувач стане "найпередовішим, найефективнішим і найсмертоноснішим літаком із коли-небудь створених". Експериментальну версію винищувача вже тестують.

Пізніше американці показали як саме може виглядати перспективний літак. Якщо вірити цим даним, F-47 повинен отримати широкий і плоский фюзеляж, а також два двигуна невідомого типу.

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