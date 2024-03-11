Він здатен ефективно маневрувати, створюючи виклик система ППО, які працюють за прогнозуванням траєкторії руху об'єкта.

Китай створив новий тип безпілотних гіперзвукових літальних апаратів. За словами розробників, ці безпілотники за аеродинамічними характеристиками можуть кинути виклик найдосконалішим винищувачам США.

Чк пише South China Morning Post, новий гіперзвуковий дрон може похвалитися коефіцієнтом підйомної сили 8,4 у дозвуковому польоті. Він уже зрівнявся з F-22 Raptor.

Співвідношення підйомної сили і лобового опору є вирішальним параметром для вимірювання аеродинамічної ефективності. Більше значення вказує на більший опір літака силі тяжіння та дозволяє йому літати на більшу відстань.

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Наразі F-22 - єдиний винищувач у збройних силах США, здатний здійснювати суперкрейсерський політ або тривалий політ на надзвукових швидкостях. Майже 20 років винищувач залишається оповитим таємницею.

Вільям Охлшлагер, старший аерокосмічний інженер Федерального авіаційного управління (FAA), сказав, що F-22 може досягти максимального коефіцієнта підйомної сили 8,4.

Китайський гіперзвуковий безпілотник підтримує коефіцієнт підйомної сили вище 4 навіть під час руху зі швидкістю в шість разів вищою за швидкість звуку, що свідчить про кращу аеродинамічну ефективність порівняно з F-22 загалом.

Такі характеристики дозволяють безпілотнику маневрувати навіть у розрідженій атмосфері на великих висотах, створюючи виклик системам протиракетної оборони, які покладаються на прогнозування траєкторій польоту.

Новинки у світі БПЛА

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

Перед цим віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров показав робота морського дрона по кораблям Росії в Чорному морі.

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