Альянс має намір зробити платформу для допомоги своїм членам у формуванні національних виробничих стратегій.

НАТО має намір зробити платформу для допомоги членам Альянсу у формуванні національних стратегій з виробництва зброї. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на кілька дипломатів з НАТО.

Зокрема, очікується, що лідери Альянсу візьмуть на себе зобов’язання розробити національні плани та стратегії щодо того, як прискорити зростання своєї оборонної промисловості. За допомогою цього кроку під лозунгом "Розширення промислового потенціалу НАТО", який буде схвалений у Вашингтоні наступного тижня, члени блоку сподіваються дати ще один політичний поштовх своїй оборонній промисловості.

"Через кілька місяців війни Росії проти України члени НАТО зрозуміли, що їхній оборонній промисловості бракує потужностей, щоб виробляти необхідну кількість достатньо швидко, щоб Україна та її спонсори поповнювали свої склади. Це підштовхнуло їх шукати способи збільшити виробництво і ... витрати на оборону, хоча Україна все ще залишається у протистоянні з Росією", - пише видання. Відео дня

Автори зазначають, що оборонна промисловість насамперед вимагає довгострокових контрактів як найкращого способу мати перспективу та виправдати інвестиції в нові ланцюги поставок і виробничі лінії.

Як відомо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив минулого місяця, що зобов’язання НАТО щодо оборонної промисловості буде спрямоване на "забезпечення спільної роботи над збільшенням виробництва в Північній Америці та Європі". При цьому це "політичне зобов’язання" призведе до того, що країни будуть готувати та обмінюватися стратегіями на "добровільній основі", а відповідальність за реалізацію лежатиме на національних урядах.

"Згідно з проектом тексту, роль НАТО в цьому контексті буде полягати в ролі транспортера, сприяння, фасилітатора та "ключової платформи" для розширення можливостей. Він також спрямований на військову підтримку України, наприклад, через ліцензування обладнання та виробництва. Метою також є покращення стандартизації обладнання, що використовується 32 військовими союзниками – і Україною – і, отже, їхньої здатності працювати разом на землі, так званої "сумісності" - йдеться у матеріалі.

Виробництво зброї на Заході - останні новини

Посол США в Японії звернувся з важливим закликом щодо виробництва ракет для допомоги Україні. За словами Рама Емануеля, Вашингтон і Токіо повинні прискорити спільне виробництво ракет та іншої передової зброї, щоб посилити стримування Китаю та збільшити військові запаси для Києва.

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