НАТО планує закликати країни-члени повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

На майбутньому саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів. Як пише Reuters з посиланням на чиновників Альянсу, НАТО вперше у своїй історії оголосить зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи країни збільшити виробництво зброї та повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав чиновник НАТО, маючи на увазі, зокрема, 155-мм артилерійські снаряди, різкий попит на які у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до їхнього дефіциту в усьому світі.

Reuters зазначає, що якщо для стрілецької зброї, такої як штурмові гвинтівки, НАТО застосовує стандарти, що дають змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, то з артилерійськими снарядами все не так просто.

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Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздробила ринок і ускладнила постачання. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає наявність різних типів 155-міліметрових боєприпасів.

За словами артилерійських експертів, різні снаряди, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати специфікацію снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть промахнутися повз ціль до 60 метрів.

"Світ, у якому існує один стандарт НАТО, де кожен союзник виробляє одне й те саме, був би набагато простішим для військових командирів", - сказав представник НАТО. "Тому що тоді у вас не буде жодних сумнівів у тому, що всі використовують один і той самий патрон. Ви можете взяти боєприпаси з цієї купи і використовувати їх для цих гаубиць, і це буде найефективнішим способом".

Проте, зазначає видання, НАТО може зіткнутися з протидією виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

За словами чиновника, щоб збільшити виробництво озброєнь, особливо "боєприпасів, що мають вирішальне значення для бою", таких як артилерійські снаряди і ракети ППО, лідери погодяться щорічно звітувати перед НАТО про те, як вони мають намір досягти оборонних цілей альянсу і як вони мають намір збільшити виробництво озброєнь.

Західна допомога для України

Днями США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 150 мільйонів доларів. Він включає ракети для комплексів протиповітряної оборони; боєприпаси для систем HIMARS; ракетні системи; артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

У червні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ.

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