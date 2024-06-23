Дипломат попереджає про необхідність змінити правила, щоб прискорити спільне виробництво зброї для стримування Китаю та збільшення запасів для України.

Посол США в Японії Рам Емануель попередив, що Вашингтон і Токіо повинні прискорити спільне виробництво ракет та іншої передової зброї, щоб посилити стримування Китаю та збільшити військові запаси для України, пише Financial Times.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися поглибити співпрацю в галузі оборонної промисловості на квітневому саміті . Але в інтерв’ю FT Емануель сказав, що обидві сторони повинні змінити існуючі правила США, щоб краще використовувати інженерні та промислові можливості Японії.

"Сполучені Штати повинні змінити спосіб передачі технологій, щоб отримати швидкість. І Японії доведеться змінити спосіб роботи з експортом, щоб мати комерційне обґрунтування для цього спільного виробництва", – сказав посол.

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Він додав, що США більше не мають розкоші витрачати роки на схвалення передачі технологій союзникам: "Нам доведеться змінюватися. Ми не можемо стримувати технології до такого рівня, щоб ви не могли швидко їх отримати", – підкреслив дипломат.

Токіо вже пом’якшив свої суворі правила експорту зброї, дозволивши відправити до США кілька десятків ракет ППО Patriot вітчизняного виробництва, що допоможе Вашингтону збільшити важливі поставки в Україну.

Зазначається, що японська Mitsubishi Heavy Industries виробляє ракети Patriot за ліцензією американських оборонних підрядників Lockheed Martin і RTX, раніше Raytheon Technologies. Після перегляду правил експорту Японії Вашингтон хоче, щоб Токіо відігравав більшу роль у спільному виробництві зброї, яку можуть використовувати США.

У березні Японія змінила правила експорту, щоб дозволити продаж винищувача, який вона розроблятиме разом з Великобританією та Італією, іншим країнам. Але Комейто, коаліційна партія до правлячих ліберал-демократів, виступає проти подальшого послаблення обмежень.

Японські оборонні компанії ризикують розглядати як субпідрядників для США, якщо вони не зможуть експортувати зброю, яку вони спільно виробляють, в інші дружні країни. Спільне виробництво військового обладнання та зброї США з партнерами часто ускладнювалося давніми обмеженнями Вашингтона щодо обміну технологіями.

Рішення Японії, що стосуються України

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в Італії підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Раніше НІАН писав, що Японія ввела торговельні обмеження проти китайських компаній у рамках нового раунду санкцій проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.

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