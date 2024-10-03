Два підприємства вже підписали необхідні документи. Процес підготовки обладнання на українському підприємстві вже розпочався.

Компанія "Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group домовились про спільне виробництво снарядів 155-мм калібру. Виробництво має розпочатися на початку 2025 року.

Про це повідомляє видання Мілітарний. Зазначається, що сторони підписали відповідний пакет документів. Одна угода стосується постачання комплектуючих, а інша - ліцензованого випуску боєприпасів (передача технологій та документів на їх виробництво).

Видання уточнило, що йдеться про виробництво стандартних 155-мм уламково-фугасних боєприпасів 155-мм HE M107, а також 155-мм боєприпасів дальністю 43 км з блоком Base Bleed та 155-мм боєприпасів дальністю 37 км з блоком Boat Tail.

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Також заплановано випуск інших артснарядів, та танкових пострілів за стандартами НАТО.

Процес підготовки обладнання на українському підприємстві вже розпочався. Як розповів керівник української компанії Владислав Бельбас, на 2025 рік заплановано випуск 100 тис. боєприпасів, а на 2026 рік - понад 300 тис.

Частина боєприпасів буде випускатися в Чехії, а частина - в Україні. Це уможливить збільшення виробництва та здешевлення вартості снарядів.

Виробництво зброї в Україні

В Україні за перші півроку 2024 року виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік, повідомив 1 жовтня президент Володимир Зеленський. Тоді він додав, що наразі країна може щорічно виробляти 4 млн безпілотників - більш ніж півтора мільйона вже законтрактовано.

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