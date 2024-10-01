Країна серйозно наростила обсяги виробництва боєприпасівта дронів, а також розробляє нову балістичну ракету і збільшує виробництво артилерії.

У першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Про це під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій розповів Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба президента. За його словами, зараз країна може щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників - більш ніж півтора мільйона вже законтрактовано.

Президент нагадав про застосування далекобійної ракети-дрона "Паляниця", морських дронівта інших видів далекобійних БПЛА. "Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "Нептуни". Робимо артилерію - ми робимо наші "Богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20", - підкреслив він.

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Також Зеленський розповів про створення нової ремонтної бази для техніки. Зокрема,у червні зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". "Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - додав Зеленський.

Він відзначив, що це лише частина нового оборонного комплексу та можливостей України:

"Якщо колись, роки тому, українська "оборонка" мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз - це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє".

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, у вересні український прем’єр Денис Шмигаль заявив про суттєве нарощення виробництва зброї. Так, за вісім місяців цей показник зріс у два рази в порівнянні з 2023 роком.

Згодом прем'єр-міністр повідомив, що вже до кінця цього року країна має виготовити 1,5 мільйони безпілотних літальних апаратів.

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