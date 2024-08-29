Йдеться про снаряди калібру 155 мм.

США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Завод у Пенсільванії збільшив виробництво артилерійських снарядів на 50%, а також планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена. Йдеться про снаряди калібру 155 мм.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", - додав він.

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Як зазначається, це завод відправляє готові корпуси до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами. Нещодавно фабрика у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.

Представник підприємства розповів агентству, що розробляються також три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Цим заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.

Боєприпаси для України

Американська компанія Northrop Grumman має намір виготовляти боєприпаси середнього калібру в Україні в межах проекту, який фінансуватиметься в "українських доларах".

У липні Болгарія знайшла надлишкові боєприпаси та обладнання, які можна передати Україні.

Bloomberg писав, що Словаччина виготовляє боєприпаси для України, хоча й не хоче цього. При цьому Чехія купить боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів

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