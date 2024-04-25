За словами Пісторіуса, "зайва" зброя почала заповнювати склади.

Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті, тому частина виготовленого накопичується на складах. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує німецьке видання N-TV.

За словами міністра, зі збільшенням витрат на озброєння та переведенням економіки на воєнні рейки "значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".

При цьому Пісторіус не уточнив, про яку саме зброю йдеться. Не сказав він також, на чому грунтується його заява – на даних розвідки, чи виключно на реляціях російської пропаганди.

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Водночас Пісторіус застерігає від наївних сподівань, що Росія буцімто не планує розширювати свою агресію.

"Зараз ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що, у разі сумніву, у нього є плани або щось може бути", – сказав Пісторіус.

Виробництво зброї в Росії

Як писав УНІАН, раніше військові аналітики неодноразово спростовували заяви російської пропаганди про вибухові темпи зростання військового виробництва в РФ. Як пояснював зокрема Олександр Коваленко, наприклад, танків Росія майже не виробляє, а декларує як нові ті танки, які було знято зі зберігання.

При цьому для західних ЗМІ та, ймовірно, для принаймні частини західних політиків є характерною беззастережна віра російським даним щодо військового виробництва в РФ. Наприклад, деякі західні аналітики повністю покладаються на заяви голови російської оборонної корпорації "Ростех", навіть не намагаючись поставити їх під сумнів.

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