Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті, тому частина виготовленого накопичується на складах. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує німецьке видання N-TV.
За словами міністра, зі збільшенням витрат на озброєння та переведенням економіки на воєнні рейки "значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".
При цьому Пісторіус не уточнив, про яку саме зброю йдеться. Не сказав він також, на чому грунтується його заява – на даних розвідки, чи виключно на реляціях російської пропаганди.
Водночас Пісторіус застерігає від наївних сподівань, що Росія буцімто не планує розширювати свою агресію.
"Зараз ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що, у разі сумніву, у нього є плани або щось може бути", – сказав Пісторіус.
Виробництво зброї в Росії
Як писав УНІАН, раніше військові аналітики неодноразово спростовували заяви російської пропаганди про вибухові темпи зростання військового виробництва в РФ. Як пояснював зокрема Олександр Коваленко, наприклад, танків Росія майже не виробляє, а декларує як нові ті танки, які було знято зі зберігання.
При цьому для західних ЗМІ та, ймовірно, для принаймні частини західних політиків є характерною беззастережна віра російським даним щодо військового виробництва в РФ. Наприклад, деякі західні аналітики повністю покладаються на заяви голови російської оборонної корпорації "Ростех", навіть не намагаючись поставити їх під сумнів.