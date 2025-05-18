Вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів до 35 мільярдів доларів за три роки війни.

На третій рік війни власна оборонна промисловість України виробляє більше зброї, ніж будь-коли. Однак допомога союзників все одно залишається критично необхідною у протистоянні Росії, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, якщо на момент вторгнення Росії в України був лише один прототип гаубиці "Богдана" вітчизняного виробництва, то вже торік Київ заявив, що виробляє більше артилерійських знарядь, ніж усі країни НАТО разом узяті.

"Вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів за три роки війни, навіть за умови, що Росія обстрілює ракетами її заводи", - наголошується в статті.

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Як вказує WSJ, в умовах невизначеності підтримки з боку США оборонна промисловість України стає ключовою для спроможності країни підтримувати боротьбу з Росією або гарантувати свій суверенітет у разі укладення мирної угоди:

"Що більше власної зброї зможе виробляти Україна, то менш вразливою вона буде перед примхами міжнародної політики або змінами в міжнародних ланцюжках поставок. Країна також розглядає свою оборонну промисловість як післявоєнну статтю доходів для своєї постраждалої економіки і спосіб подальшої інтеграції в Захід, ставши одним із його постачальників".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що понад 40 % зброї, використовуваної на лінії фронту з Росією, зараз виробляється в Україні. А щодо безпілотників, безпілотних наземних систем і засобів РЕБ, цей показник наближається до 100%. Українські виробники також випускають дедалі більшу кількість традиційної зброї - артилерійських систем, бронетехніки, мін і боєприпасів усіх калібрів.

"У західних країнах існує велика конкуренція за найкращих випускників факультетів комп'ютерних наук або ІТ-фахівців. В Україні ж більша частина найкращих талантів пішла в оборонку", - каже Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Без допомоги союзників не обійтись

Але навіть такої активної трансформації вітчизняного арсеналу буде недостатньо для того, щоб Україна змогла самотужки протистояти Росії, зазначає WSJ:

"Україні потрібні США та інші західні союзники, щоб протистояти російській військовій машині. Вона не може виробити достатньої кількості боєприпасів, щоб підтримувати вогонь своїх гармат, або перехоплювачів ППО, необхідних для захисту від російських ракет".

І хоча виробництво зброї процвітає, проте бюджет України перебуває на межі. Як заявив радник Зеленського і колишній міністр стратегічних галузей Олександр Камишин, цьогоріч уряд зможе закупити лише менш ніж половину того, що можуть виробити оборонники.

"Боляче, коли ти не можеш виробляти і тобі нічим воювати. Удвічі болючіше, коли ти можеш виробляти, але не можеш фінансувати закупівлі", - сказав він.

Щоб задіяти вільні потужності, уряди деяких західних країн фінансують закупівлі зброї в українських оборонних компаній за так званою датською моделлю, коли замість того, щоб постачати Києву західну зброю, вони виділяють кошти на закупівлю озброєнь в українських оборонних виробників. При цьому війна в Україні стала випробувальним полігоном для цілої низки озброєнь і дала країнам НАТО цінні уроки того, як вони проявляють себе в бою, зазначає WSJ.

Витрати на оборону

За даними звіту SIPRI, серед усіх країн світу Україна за підсумками 2024 року посіла 8 місце за оборонними витратами. Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.

Водночас військові витрати Росії сягнули 149 мільярдів доларів у 2024 році, що на 38 відсотків більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

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