За словами президента, він також провів нараду щодо розвитку нашої військової авіації.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час проведення Ставки детально обговорювалася українська ракетна програма, і було поставлено завдання максимально прискорити створення української балістики.

"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також - дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання - максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність - це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", - сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, він також провів нараду щодо розвитку нашої військової авіації.

Відео дня

"Передусім про те, що стосується українських F-16. Літаки, які вже в Україні. Літаки, які найближчим часом будуть в Україні. Довгострокове постачання. Були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі. І ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати, і я хочу подякувати всім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалась", - розповів Зеленський.

Розробка українських ракет

У березні Зеленський розповів, що нова українська ракета "Нептун" пройшла випробування та успішне бойове застосування. Успішне застосування ракети "Довгий Нептун", ймовірно, відбулося 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе.

"Довгий Нептун" є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети "Нептун", довжина якої складає 5 м - зброї, що потопила флагман Чорноморського флоту Росії "Москва" в квітні 2022 року.

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