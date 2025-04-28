Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною.

Військові витрати в Європі зросли на 17 відсотків до 693 мільярдів доларів і стали основним чинником глобального зростання у 2024 році. Про це йдеться у звіті інституту SIPRI.

Зазначається, що оскільки війна в Україні тривала третій рік, військові витрати продовжували зростати на всьому континенті, внаслідок чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці Холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти.

Серед усіх країн світу Україна за підсумками 2024 року посіла 8 місце за оборонними витратами. Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.

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Військові витрати Росії досягли оціночних 149 мільярдів доларів у 2024 році, що на 38 відсотків більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Це склало 7,1 відсотка ВВП Росії і 19 відсотків усіх державних витрат Росії.

"Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Наразі Україна спрямовує всі свої податкові надходження на свої військові потреби. У такому обмеженому фіскальному просторі Україні буде складно продовжувати збільшувати свої військові витрати", - сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Важливо, що кілька країн Центральної та Західної Європи зіткнулися з безпрецедентним зростанням своїх військових витрат у 2024 році, оскільки вони реалізували нові зобов'язання щодо витрат і масштабні плани закупівель. Військові витрати Німеччини збільшилися на 28 відсотків і досягли 88,5 мільярда доларів, що зробило її найбільшим витратодавцем у Центральній і Західній Європі та четвертим за величиною у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31 відсоток до 38,0 мільярдів доларів у 2024 році, що становить 4,2 відсотка ВВП Польщі. Лоренцо Скараццато, науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI, сказав:

"Уперше після возз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим витрачальником у Західній Європі, що стало можливим завдяки спеціальному оборонному фонду в розмірі 100 мільярдів євро, оголошеному в 2022 році. Останні політичні заходи, ухвалені в Німеччині та багатьох інших європейських країнах, свідчать про те, що Європа вступила в період високих і зростаючих військових витрат, які, ймовірно, продовжаться в осяжному майбутньому".

Виробництво зброї в Україні

Україна збільшила виробництво своєї 155-мм самохідної артилерійської системи "Богдана 2С22" із шести одиниць на місяць у 2023 році до 36. В Агентстві з оборонних закупівель України заявили, що збільшення виробництва стало можливим "завдяки підтримці європейських партнерів", які інвестували в оборонно-промислову базу країни.

Зазначається, що 85% компонентів для "Богдани" вже виробляються в Україні, і до кінця року планується збільшити цей показник до 95%.

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