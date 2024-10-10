Це майже п'ять відсотків усіх "Шахедів", які Росія застосовувала за час війни.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок удару по складу озброєння окупантів біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї Росії було підірвано 400 ударних іранських безпілотників "Шахед", які є одним з основних засобів для нанесення ударів по українських містах.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, з моменту придбання перших "Шахедів" в Ірані 2022 року Росія запустила понад 8 000 вибухонебезпечних безпілотників. Таким чином, ЗСУ одним ударом змогли знищити майже п'ять відсотків усіх "Шахедів", які Росія застосовувала за час війни.

Як зазначає аналітик, знищення 400 "Шахедів" має знизити темпи російських ударів, але це тимчасова перемога.

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"Москва завжди може придбати в Тегерана ще більше безпілотників. Вони також виробляються на заводі в Татарстані на сході Росії. Кремль заплатив 1,7 мільярда доларів, щоб отримати ліцензію на місцеву збірку до 6 000 "Шахедів", - зазначає Акс.

Аналітик додає, що поки неясно, як українці завдали удару по цьому складу.

Октябрський розташований усього за 140 миль від лінії фронту, що робить його доступним для широкого спектра українських боєприпасів. При цьому майже напевно Україна не використовувала для удару західні далекобійні ракети - американські Tactical Missile Systems, британські Storm Shadow або французькі SCALP-EG, оскільки Захід продовжує забороняти Україні бити їхньою зброєю по території РФ.

"Однак на боєприпаси українського виробництва обмежень немає. Крилаті ракети "Нептун" можуть досягати півдня Росії. А ударні безпілотники дальнього радіусу дії, розроблені українською розвідкою, можуть пролетіти на сотні кілометрів далі Жовтневого", - зазначає Акс.

При цьому атака на склад "Шахедів" - частина ширшої тенденції, коли замість того щоб витрачати дорогі ракети ППО на збиття безпілотників поблизу їхніх цілей, українці намагаються вразити російські боєприпаси до того, як росіяни зможуть їх запустити, підсумовує аналітик.

Удар по складу у "Шахедів" 9 жовтня - новини

Сили оборони України 9 жовтня успішно вразили базу зберігання БПЛА "Шахед" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї Росії. За інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів.

Водночас військовий аналітик та історик Михайло Жирохов зазначає, що удари по російських складах з озброєнням не призводять до глобальних проблем зі снарядами в армії РФ. За його словами, кожен склад проектувався під певну номенклатуру боєприпасів. Тому знищення таких складів призводить до зменшення використання певних снарядів лише на обмежений час.

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