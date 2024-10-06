За словами міністра оборони Нідерландів, війна в Україні посилюється з кожним днем.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна виділить 400 млн євро на розробку передових безпілотників разом з Україною та передасть більше винищувачів F-16 найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters під час свого візиту до Києва.

"Війна, звісно, посилюється з кожним днем, і Україна створює все більше бригад, які потребують підтримки, які потребують військової техніки. Нам потрібно мати цей безперервний потік підтримки", - зауважив політик.

Брекельманс наголосив, що план дій щодо БпЛА об'єднає українські інновації та голландські знання для того, аби покращити технології, які використовуються на фронті.

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"Ми зосередимося на різних типах безпілотників, тобто як на розвідувальних, більш оборонних, так і на ударних, тому що ми бачимо, що Україні потрібні більш наступальні безпілотники, щоб атакувати військові об'єкти", - підкреслив міністр оборони Нідерландів.

За його словами, приблизно половини інвестицій буде витрачено в Нідерландах, а решта коштів розподілять між Україною та іншими державами.

Брекельманс додав, якщо розроблені безпілотники будуть успішними, то буде доступно більше фінансування для розширення виробництва.

"З початку російського вторгнення Нідерланди пообіцяли виділити 10 мільярдів євро на військову підтримку України і станом на сьогодні витратили близько 4 мільярдів євро", - нагадали у Reuters.

Зброя для України - останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дрони та понад 60 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. Також до пакету допомоги увійшли три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами, одна броньована інженерна машина DACHS та інша техніка.

Також повідомлялось, що Італія передасть Україні систему ППО Samp-T. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, країна надала Києву військову, цивільну та фінансову підтримку.

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