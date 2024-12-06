Досвід України показав важливість створення значних запасів боєприпасів та розбудови виробничих ліній під них.

У випадку війни з Китаєм американська армія може зіткнутися із серйозним дефіцитом боєприпасів. Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень США, повідомляє "Голос Америки".

"Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китаї, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів", — сказав він.

За словами Саллівана, США мають більше інвестувати в розбудову оборонної промисловості. Також він закликав Конгрес і наступну президентську адміністрацію створити фонд для поновлення артилерійських запасів, як це пропонував Джо Байден.

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Салліван зауважив, що заради допомоги Україні США вже наростили виробництво снарядів калібру 155-мм до 50 тисяч на місяць. За його словами, до кінця січня виробництво має зрости до 55 тисяч на місяць.

Готовність Заходу до війни: останні новини

Як писав УНІАН, війна в Україні показала, наскільки важливою є кількість зброї у сучасній повномасштабній війні. Захід надто захопився створенням складної високоточної зброї, кількість якої виявилася недостатньою, коли ворог має багато примітивнішої зброї.

Слабку готовність армій НАТО до реальної війни визнають і західні чиновники. Днями британський міністр визнав, що армія Великої Британії сточиться менше ніж за рік, якщо вступить у війну такого масштабу, як в Україні. І це за умов, що британці воюватимуть не самотужки, а у складі великої коаліції.

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