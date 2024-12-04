І це за умови, що вона воюватиме у складі багатонаціональної коаліції, а не сам-на-сам з агресором.

У разі повномасштабної війни британську армію буде знищено впродовж 6-12 місяців. Про це заявив міністр у справах ветеранів Сполученого Королівства Алістер Карнс, пише Politico.

За його словами, нинішня чисельність британської армії є такою, що її буде виведено з ладу протягом року у конфлікті такого ж масштабу, як в Україні. Він акцентував, що на українському фронті Росія щодня втрачає близько 1500 своїх солдатів убитими та пораненими.

"У масштабній війні — не обмеженому втручанні, а схожій на українську — наша армія, наприклад, за нинішнім рівнем втрат буде витрачена — як частина ширшої багатонаціональної коаліції — за період від шести місяців до року", — сказав Карнс

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З огляду на це Карнс вказав на важливість мати значну кількість резервістів, які будуть "критично важливими, абсолютно центральними" за цих обставин.

"Без них ми не можемо створювати масу, ми не можемо виконувати безліч оборонних завдань. Це не означає, що нам потрібна більша армія, але це означає, що вам потрібно швидко генерувати глибину та масу у разі кризи", — додав він.

Як зазначає Politico, сьогодні чисельність британських сухопутних сил є найменшою з 1700-х років. За даними Міноборони Великої Британії, загальна чисельність збройних сил країни сьогодні складає 181 тисячу осіб, з яких лише 74 тисячі – це регулярна сухопутна армія. Причому чисельність британської армії продовжує скорочуватися, попри війну в Україні.

Готовність Заходу до масштабної війни

Як писав УНІАН, російське вторгнення в Україну продемонструвало Заходу те, наскільки важливою є кількість озброєнь, а не лише їхня якість. Десятиліттями Захід зосереджувався на покращенні якості своєї зброї, але створював її у малій кількості. Тепер стало очевидним, що цей підхід не працює. Зброї потрібно багато, навіть якщо вона не надто хороша.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж звертає увагу на неготовність Заходу до тривалої масштабної війни. На його переконання, росіяни зможуть виснажити європейську систему ППО усього за 2-3 місяці.

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