Зокрема американці оцінили те, як українці, не маючи флоту, нейтралізували доволі великій російський флот.

Військово-морські сили США підготували план підвищення своєї боєготовності в очікуванні ймовірної війни проти Китаю, яка може спалахнути у 2027 році. Про це пише Business Insider.

Адмірал Ліза Франкетті, очільниця військово-морських операцій США, оприлюднила план із семи пунктів, в якому викладено пріоритети для ВМС США на найближче майбутнє. План зокрема передбачає оптимізацію технічного обслуговування військових кораблів і підводних човнів для усунення затримок, більший пріоритет для розробки та використання дронів і безпілотних суден, а також вирішення проблем із вербуванням та утриманням персоналу військово-морських сил.

Згідно плану, в ідеалі щонайменше 80% військово-морських сил США в будь-який момент часу повинні бути готові до негайного розгортання та ведення бою. Також планується провести повний ремонт допоміжної інфраструктури флоту, як-от пірсів і злітно-посадкових смуг морської авіації. Ще одна мета — оцінити бойову готовність штабів кожного з регіональних флотів США, починаючи з Тихоокеанського флоту, і привести їх до наявних стандартів не пізніше 2027 року.

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У своїй промові у Військово-морському коледжі в Род-Айленді Франкетті сказала, що основою її стратегії є "пріоритет підвищення рівня нашої готовності до потенційного конфлікту з Китайською Народною Республікою до 2027 року".

Як зазначає Business Insider, американські офіційні особи вже не вперше називають 2027 рік як можливу дату китайського вторгнення на Тайвань, що може потягнути за собою воєнний конфлікт між Китаєм та США. За даними американської розвідки, китайський лідер Сі Цзіньпін начебто встановив 2027 рік як рубіжну дату, до якої Китай має бути готовий до військового захоплення Тайваню. Франкетті прямо послалася саме на цю оцінку у своїй промові.

Хоча офіційний Пекін заперечує встановлення подібних рубіжних дат, в останні роки дії Китаю в регіоні стали значно агресивнішими, зауважує автор публікації. Йдеться не лише про активність китайського флоту навколо Тайваню, але і про його ворожі дії у контексті територіальних суперечок з Японією та іншими союзниками США в Південно-Китайському морі.

Говорячи про свій план, Франкетті зокрема посилалася на досвід російсько-української війни, де у Чорному морі українці, не маючи повноцінного флоту, використали "комбінацію ракет, роботизованих надводних кораблів і гнучких цифрових можливостей" і перемогли потужний російський флот.

Військово-морський флот США також виніс певні уроки з бойових дій проти єменських повстанців-хуситів, які вже майже рік атакують торговельні судна в Червоному морі за допомогою безпілотників і балістичних ракет.

Китай проти США і Тайваню: останні новини

Як писав УНІАН, через нерішучість Заходу у протидії російській агресії в Україні Китай, ймовірно, вирішив, що зможе "малою кров’ю" захопити Тайвань. Отже світ котиться до ядерної війни. Група аналітиків Центру нової американської безпеки спробувала змоделювати, як саме виглядатиме Перша ядерна війна.

Тим часом президент Тайваню порадив Пекіну пошукати іншу ціль для своєї майбутньої агресії. Він нагадав, що Росія досі утримує під своїм контролем великі території, відторгнуті від Китаю у 19 столітті.

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